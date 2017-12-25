В Мордовии отец едва не зарезал сына-инвалида во время пьянки

В Мордовии задержан мужчина, который жестоко обошелся со своим сыном-инвалидом. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, 57-летний отец приехал с вахты к 37-летнему сыну, у которого отсутствуют обе ноги. Было организовано застолье, в ходе которого между мужчинами произошла ссора.

Сын потребовал, чтобы отец забрал свои вещи из его дома и больше никогда не приезжал. Тот в ответ схватил кухонный нож и четыре раза ударил им инвалида. К счастью, отец быстро опомнился и сообщил об инциденте бывшей жене – матери потерпевшего. Та вызвала "скорую", которая отвезла потерпевшего в реанимацию.

Подозреваемый был задержан в кратчайшие сроки.

Источник: 13.мвд.рф