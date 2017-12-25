Представительница Мордовии признана "самой очаровательной" на конкурсе красоты в Ижевске

В Ижевске завершился национальный конкурс красоты "ИжКРАСА-2017". Участницами конкурса стали представительницы 12 разных национальностей: Республики Марий Эл, Мордовии, Татарстана, Чувашии, Удмуртии, некоторых стран ближнего зарубежья. Все девушки представили визитную карточку, творческий номер в национальном костюме, приняли участие в дефиле в национальной одежде и прошли блиц-опрос на тему "Я дочь своего народа".

По итогам конкурса были определены победительницы в разных номинациях. Самой очаровательной признана мордовка Олеся Бельтюкова. А первое место по результатам интернет-голосования досталось Карине Вахрушевой из Республики Марий Эл.

Источник: "Известия Мордовии".