В Саранске состоялась большая предновогодняя ярмарка

В минувшую субботу, 23 декабря, в Саранске прошла большая предновогодняя ярмарка. Торговые ряды открылись в 7 часов утра.

На ярмарку пришло очень много людей. Все они уходили домой с тяжело нагруженными сумками. Это неудивительно, ведь цены на ярмарке были существенно снижены. Ассортимент продуктов также радовал – граждане могли выбрать мясные, молочные продукты, сладости, овощи и многое другое.

Одним из главных товаров на ярмарке стали ели и сосны: их продавали всего по 250 рублей за штуку. Для сравнения, накануне на одном из елочных базаров Светотехстроя сосны продавали от 300 рублей за метр, а ели – по 500 рублей за метр.

Волонтеры помогали пожилым гражданам донести покупки до дома или до бесплатных "Газелей". На всех площадках звучала музыка.

Источник: "Известия Мордовии".