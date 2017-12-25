Житель Мордовии зарезал приятеля-погорельца

Житель села Старое Шайгово задержан за убийство. В полицию обратились врачи местной больницы и сообщили, что в одном из домов села обнаружено тело 54-летнего мужчины.

Как сообщили в пресс-службе МВД Мордовии, вскоре был задержан предполагаемый убийца - 62-летний гражданин. Предварительно установлено, что 19 декабря между убийцей и его жертвой произошла ссора, в ходе которой хозяин пырнул гостя ножом. Со слов задержанного, убитый периодически жил у него дома после того, как его дом сгорел на пожаре.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.

Источник: 13.мвд.рф