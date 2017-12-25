«Ростелеком» пригласил участников «Звездной дорожки» на чемпионат России в Санкт-Петербурге

С 21 по 24 декабря 2017 года в Санкт-Петербурге во Дворце спорта «Юбилейный» состоялся Чемпионат России по фигурному катанию. Гостями соревнований стали участники «Звездной дорожки» - серии мастер-классов для юных фигуристов, организованной «Ростелекомом» и Федерацией фигурного катания на коньках России.

На турнир приехали дети с тренерами из Читы, Казани, Уссурийска, Вологды, Рязани, Волжского и Ханты-Мансийска.

Посещение подобных мероприятий очень важно для детей, серьезно занимающихся спортом: они упорно работают, много времени проводят на тренировках, мечтают об олимпийских медалях. Во время Чемпионата России они могут почувствовать себя участниками соревнований, проникнуться их атмосферой – дети живут в официальном отеле турнира, смотрят соревнования с трибуны вместе с участниками, откатавшими свои программы, а на стенде «Ростелекома» взяли автографы у чемпионов России Михаила Коляды и Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева.

Встречи с тренерами и спортсменами, уже добившимися высоких результатов в профессиональном спорте, не только приносят радость юным фигуристам, но и служат дополнительным стимулом для упорной работы, стремлению к личным достижениям в спорте. Кроме спортивной программы для детей предусмотрена и программа культурная – каждый участник получил двухдневный билет на посещение музеев Санкт-Петербурга.

«Ростелеком» выступает Генеральным партнером Федерации фигурного катания на коньках России с 2009 года. С 2011 года «Ростелеком» и ФФКР совместно реализуют программу мастер-классов для начинающих фигуристов в регионах России, в ходе которых секретами своего профессионального мастерства с ними делятся звезды большого спорта – Виктор Кудрявцев, Артур Дмитриев, Ирина Лобачева, Александр Жулин, Алексей Урманов, Оксана Козакова и другие. Ежегодно в течение пяти лет участие в программе принимали участие юные спортсмены во всех федеральных округах РФ.

Мастер-классы прошли уже более чем в пятидесяти городах России.

Социальные инициативы и проекты – важная часть работы «Ростелекома» в сфере корпоративной социальной ответственности. Ростелеком на долгосрочной основе реализует социальные проекты на всей территории Российской Федерации – от Калининграда до Сахалина. Таким образом, компания не только предоставляет качественные телекоммуникационные услуги, но и активно содействует формированию стабильной социальной среды и повышению качества жизни в стране.