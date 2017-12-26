Артисты ДК "Заречье" подарят детям пригородных поселков Саранска праздничное настроение

Хотя артисты саранского Дома культуры "Заречье" последние несколько лет ютятся в приспособленных помещениях, где заодно репетируют и создают художественные проекты, однако не прекращают радовать собственным творчеством.

Сообщается, что уже на этой неделе "зареченцы" начали особенный предновогодний концертный тур по пригородным поселкам Саранска.

В четверг, 28 декабря, в 10:00 они продемонстрируют утренник "Дед Мороз и все, все, все" для детей села Зыково, в 11:00 – устроят театрализованную "Снежную кутерьму" в поселке Луховка.

В пятницу, 29 декабря, в 17:00 дадут концерт "Новый год зажигает огни" в селе Монастырское.

А в субботу, 30 декабря, проведут новогодние представления для детишек Горяновки и Напольной Тавлы.

Источник: "Известия Мордовии".