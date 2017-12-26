Мордовиястат: В Ельниках и Краснослободске мужчин меньше, чем женщин

Согласно сведениям Мордовиястата, по состоянию на 1 января текущего года, в Краснослободске проживают 12 746 женщин и 10 785 мужчин. Как видим, представителей сильного пола практически на 2 000 меньше, нежели женщин.

Несколько лучше с кавалерами ситуация складывается в Ельниках. Тут живут почти 5 400 представительниц прекрасного пола и 4 629 мужчин.

Интересен и возрастной состав населения. В возрасте 16 до 60 лет насчитывается 12739 жителей Краснослободска, в Ельниках — 5506 человек.

Достаточно в Краснослободске долгожителей. От 80 до 100 лет здесь насчитывается почти 1 200 человек. В Ельниках таковых чуть более 500 человек.

Вековой юбилей перешагнули 5 жителей Краснослободска и двое из Ельников.

Источник: "Известия Мордовии".