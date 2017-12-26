Индексация пенсий в Мордовии будет осуществлена в первый день 2018 года

1 января 2018 года в Мордовии будет проведена индексация страховых пенсий. Об этом сообщил управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по РМ Владимир Василькин. Отметим, что ранее индексации проводилась 1 февраля каждого года.

"Это было сделано для того, чтобы обеспечить в будущем году не только номинальное повышение пенсий, как это было последние несколько лет, но и их рост в реальном выражении, то есть сверх показателя инфляции", - сказал Василькин.

Страховые пенсии вырастут на 3,7%. П результатам индексации средний размер страховой пенсии в Мордовии составит 12 тысяч 276 рублей 97 копеек (среднее увеличение +352 рубля).

Индексация ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) и стоимость набора социальных услуг федеральным льготополучателям будет проведена, как и ранее, с 1 февраля.

Источник: "Известия Мордовии".