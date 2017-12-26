Петр Тултаев пообещал устроить личную инспекцию по Саранску 1 или 2 января

Мэр Саранска Петр Тултаев в очередной раз напомнил чиновникам, что в праздничные дни общественный транспорт должен работать слаженно и без перебоев. Как сообщили в пресс-службе администрации города, со всеми перевозчиками, в том числе и частными, были проведены встречи и переговоры на эту тему.

"Будьте готовы к тому, что можете встретить меня на остановке 1 или 2 января. Я проверю, с каким интервалом будут ходить троллейбусы, автобусы и маршрутки. Людей в эти дни бывает много, поэтому транспорт должен работать в штатном режиме", - отметил Тултаев.

Ранее Петр Тултаев призвал все службы города усиленно поработать перед Новым годом и непосредственно в праздничные дни.

Источник: adm-saransk.ru