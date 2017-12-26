В честь Дня спасателя в Саранске прошел турнир спортсменов-подводников

В Саранске состоялись соревнования спортсменов-подводников, посвященные Дню спасателя. В турнире приняли участие более 100 юных спортсменов.

Борьба длилась на протяжении двух дней. Победителями в своих возрастных категориях стали:

50 метров, классические ласты - Софья Чайка, Салават Шафеев, Вероника Карьгина, ДенисТрифонов, Дарья Якупова, Павел Коншин;

100 метров, классические ласты — Софья Чайка, Салават Шафеев, Вероника Карьгина, Денис Трифонов, Дарья Якупова, Никита Правденков;

50 метров, ныряние в ластах в длину - Ксения Акмаева, Кирилл Жалнин;

50 метров, моноласты - Софья Чайка, Андрей Потанин, Ксения Акмаева, Кирилл Жалнин;

100 метров, моноласты - Софья Чайка, Андрей Потанин, Ксения Акмаева, Дамир Мангутов;

Дайвинг, подъем груза 6 кг - Дарья Якупова, Влад Савельев, Екатерина Шуваева, Павел Игнатьев;

Дайвинг, комбинированное плавание - Дарья Якупова, Сергей Кисляков, Павел Игнатьев;

Дайвиг, транспортировка буя, 4 х 50 м - Никита Правденков, Дарья Якупова, Дамир Мангутов и Роман Митряков.

Источник: "Известия Мордовии".