МЧС по РМ: из горящей пятиэтажки в Рузаевке было эвакуировано10 человек

Накануне в Рузаевке произошел пожар.

Инцидент случился в доме на улице Ленина. Очаг возгорания находился в квартире на 4-м этаже. В жилом помещении никого не было, но, дверь оказалась открытой. Это позволило оперативно приступить к тушению пожара. Подъезд был сильно задымлен, и огнеборцы приняли решение эвакуировать жителей пятиэтажки.

По словам представителей республиканского МЧС, было эвакуировано 10 человек. Самая сложная ситуация сложилась в соседней квартире, где находилась пожилая женщина. Самостоятельно открыть дверь старушка не смогла. Для того чтобы не срезать дверь, было принято решение эвакуировать ее через окно. Однако, когда под окном была уже установлена автолестница, пришла дочь пенсионерки. Она открыла замок ключом и ее мама была выведена на улицу

В результате пожара пострадавших нет. На данный момент эксперты выясняют причины произошедшего.

Источник: 13.mchs.gov.ru