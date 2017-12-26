Экс-вратарь "Мордовии" Коченков рассказал, как Семин отругал его одноклубника за "лосины"

Голкипер московского "Локомотива" Антон Коченков, который ранее защищал цвета "Мордовии", рассказал, насколько эмоциональным может быть нынешний наставник "железнодорожников" Юрий Семин. Однажды Семин, по словам Коченкова, серьезно раскритиковал выступавшего на тот момент за саранский клуб Виктора Васина, ныне защищающего цвета ЦСКА.

"Он ругался на Виктора Васина, который в мороз надевал под штаны трико. После какой-то игры, вроде в Перми, Палыч нормально "пропесочил" Витю за "лосины", - цитирует Коченкова "Спорт-экспресс".

Напомним, Семин возглавлял "Мордовию" в 2014-2015 годах. При нем саранская команда заняла 8 место в РФПЛ.

Источник: sport-express.ru