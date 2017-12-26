Житель Саранска "подарил" интернет-мошеннику на Новый год 6,5 тысяч рублей

48-летний житель Саранска подал заявление в полицию, в котором сообщил, что стал жертвой мошенников. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, потерпевший решил приобрести в Интернете мобильный телефон. Объявление о продаже подходящего ему аппарата он увидел 11 декабря в интернет-магазине "mobile-shop.ru".

Мужчина связался с потенциальным продавцом, который поведал ему, что как только на счет поступит 100% предоплата, смартфон будет отправлен счастливому владельцу. Не усомнившись в честности афериста, гражданин сделал заказ и перевел через "мобильный банк" 6,5 тысяч рублей. В итоге товар покупателю доставлен не был, телефон абонента оказался выключен, страничка с объявлением удалена.

Источник: 13.мвд.рф