Петр Тултаев поздравил жителей Саранска с наступающим Новым годом

Мэр Саранска Петр Тултаев в преддверии новогодних праздников обратился с поздравлениями к подчиненным, представителям СМИ и простым жителям города. В частности Тултаев поблагодарил всех чиновников за проделанную в 2017 году работу.

"Мы все работали по совести. Решали проблемы во благо горожан и города, а не прятались от них. Прошу прощения у всех, кого обидел или задел. Но лучше сказать напрямую, чем иметь камень за пазухой. Помните – до нас были начальники и после нас тоже будут начальники. Но какого бы уровня не был руководитель, он прежде всего должен быть человеком!" - сказал Тултаев.

Обращаясь к СМИ, Тултаев подчеркнул, что они "зачастую оказываются рупором" жителей города, что помогает "быстрее увидеть проблему и оперативно ее решить".

"В Новый, 2018 год пусть каждый из нас войдет счастливым человеком. Всем жителям Саранска здоровья, радости, терпения и оптимизма. Пусть рядом с вами будет семья – ваш надежный тыл. И помните: Россия – наша Родина, Саранск – наша судьба!" - добавил мэр.

Источник: "Известия Мордовии".