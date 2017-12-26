В Мордовии пьяная женщина угнала авто бывшего сожителя

Уроженка Ковылкинского района угодила на скамью подсудимых за угон авто.

Сообщается, что нетрезвая 32-летняя женщина пришла в соседнее село к бывшему сожителю. Мужчины дома не оказалось, однако во дворе стояла его "Нива" с ключами в замке зажигания. Гостья решила воспользоваться данным обстоятельством и отправилась на чужом авто кататься, по пути допивая алкоголь.

В Ковылкино угонщицу остановил госавтоинспектор. Медосвидетельствование выявило, что в крови женщины находилось 1,387 мг/л.

Позже обнаружилось, что задержанная уже два раза была осуждена за неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения. Помимо этого не так давно она была также признана виновной в нарушении ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию и в совершении кражи.

Источник: "Известия Мордовии".