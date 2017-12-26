Школьники и студенты Мордовии сказали твердое "Нет!" наркотикам

Студенты МГПИ им. М.Е. Евсевьева стали участниками первого Республиканского Молодежного антинаркотического форума. Главной темой обсуждения на форуме стали проблемы профилактики наркомании в молодежной среде.

Ученик 11 класса гимназии № 20 Саранска Даниил Потапов провел презентацию проекта "ШАГ" для неравнодушных". Психиатр-нарколог Вадим Самылин представил доклад "Роль трезвости в жизни молодежи". В дискуссии участвовали представители духовенства, студенческого самоуправления, правоохранительных органов.

Кроме того, на форуме подвели итоги Республиканского конкурса научно-исследовательских и творческих работ школьников и студентов "Нет наркотикам!".

Источник: "Известия Мордовии".