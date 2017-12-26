Роспотребнадзор: в Мордовии зарегистрированы 5 случаев лептоспироза

На территории Мордовии зарегистрировано 5 случаев лептоспироза в течение 2017 года.

Представители регионального Роспотребнадзора сообщили, что случаи заражения регистрировались в Атюрьевском, Зубово-Полянском, Ичалковском и Темниковском районах. Среди заболевших детей нет. В нынешнем году в Мордовии против лептоспироза привито 580 человек, относящихся к группам профессионального риска инфицирования.

В ведомстве отметили, что территория Мордовии является неблагополучной по лептоспирозной инфекции. Естественные очаги лептоспироза действуют на территории абсолютно всех районов. Регистрация данного недуга началась с 1958 года. Цикличность заболеваемости лептоспирозом составляет 7-9 лет.

Источник: 13.rospotrebnadzor.ru