В Саранске работницу сауны избили огнетушителем

Сотрудники Росгвардии в Саранске в течение минувших выходных дважды выезжали на инциденты в банях. В первом случае конфликт произошел после того, как работница сауны попросила двух клиентов покинуть номер, чтобы убраться. Один из отдыхающих схватил огнетушитель и ударил женщину. Прибывшие стражи порядка задержали 32-летнего хулигана.

Спустя несколько часов в одной из бань подрались мужчины, отдыхавшие в дружной, как казалось, компании. В итоге задержаны двое - 31-летний житель Омска и 32-летний приезжий из района Мордовии.

В обоих случаях драчуны переданы полицейским для дальнейших разбирательств.