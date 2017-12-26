В саранском кафе произошла массовая драка с поножовщиной: подробности

Житель Саранска оказался в больнице после вечера, проведенного в кафе. В пресс-службе Росгвардии РФ по РМ сообщили, что инцидент произошел в одном из заведений на Химмаше. Сотрудники Росгвардии получили сообщение о массовой драке. Прибыв на место ЧП, они обнаружили, что перед кафе продолжают драться несколько мужчин. Еще один, вокруг которого виднелись следы крови, лежал на земле.

Росгвардейцы разняли дерущихся, оказали раненому первую помощь и вызвали медиков. Как удалось установить, в кафе отдыхали 2 компании, между которыми и произошел конфликт, переросший в поножовщину. Один из участников побоища достал нож, который уже демонстрировал своим товарищам за столом, и ударил своего противника в живот.

Подозреваемый ранее уже был судим за аналогичное преступление.