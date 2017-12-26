В Саранске водителей заставляли мыть грязные номера прямо на дороге

В Саранске прошла операция "Чистый номер". Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, инспекторы останавливали проезжающие автомобили с грязными номерами и напоминали водителям, что номерной знак должен быть читаемым. Кроме того, они предупреждали об ответственности за такие нарушения.

Автомобилистам предлагали на месте помыть грязные номера и только после этого продолжить движение. За время проведения операции было составлено 32 протокола на нерадивых автолюбителей.

Напомним, государственный регистрационный знак автомобиля считается нечитаемым, если в светлое время суток с расстояния 20 метров не видна хотя бы одна буква или цифра на переднем или заднем номере.

Источник: gibdd.ru/r/13