"Мордовия" проявляет интерес к экс-игроку молодежной сборной России

Бывший полузащитник молодежной сборной России Юрий Кириллов входит в сферу интересов саранской "Мордовии". По информации СМИ, хавбек по согласию сторон расторг контракт с "Олимпийцем" и находится в статусе свободного агента.

Кириллов известен по выступлениям за "Динамо", "Аланию", "Крылья Советов", "Урал" и "Уфу". В текущем первенстве ФНЛ он провел 6 матчей.

Кроме того, появилась информация, что "Мордовия" заинтересована в услугах нападающего Виктора Карпухина.

По итогам первой части Первенства ПФЛ "Мордовия" занимает первое место в турнирной таблице, имея в активе 39 очков и опережает ближайшего преследователя - "Волгу" на 5 очков, сыграв на матч меньше.

Источник: Матч ТВ