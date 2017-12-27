Презентована новая туристическая карта Мордовии и Саранска

Туристско-информационный центр представил новую туристическую карту Мордовии и Саранска. По словам разработчиков, карта будет бесплатно распространяться среди жителей и гостей региона. Она будет размещена на основных туристических объектах – коллективных средствах размещения, предприятиях питания, ж/д и автовокзалах, аэропорте, музеях, ТИЦ.

Размещение карты позволит раскрыть туристический потенциал региона, упростить поиск интересующих достопримечательностей и увеличить посещаемость значимых объектов республики.

Напомним, что в 2018 году Саранск примет 4 матча чемпионата мира по футболу. Новая карта должна помочь иностранным фанатам лучше ориентироваться в регионе-13.

Источник: "Известия Мордовии".