Юные воспитанники приюта "Надежда" устроили новогодний праздник в саранском доме-интернате

В саранском доме-интернате для престарелых и инвалидов прошла всероссийская акция "Новогоднее чудо". В ней приняли участие активисты ОНФ, а также воспитатели и ребята республиканского социального приюта для детей и подростков "Надежда".

Для пожилых людей был подготовлен праздничный концерт, также им были переданы подарки. Елочки из фетра и красиво оформленные открытки, которые создавали новогоднюю атмосферу, ребята изготовили своими руками. Кроме этого для бабушек и дедушек дети прочитали стихотворения, исполнили веселые песни и современные танцы. Пенсионеры встретили школьников с большой радостью, бурными аплодисментами и улыбками.

После концерта организаторы праздника побывали в гостях у пенсионеров, посмотрели, в каких условиях они проживают, и вручили каждому поздравительные открытки и поделки.

Источник: "Известия Мордовии".