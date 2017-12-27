Игроки ХК "Мордовия" проведут серию мастер-классов для юных хоккеистов

Прежде чем отправиться на новогодние каникулы, хоккеисты "Мордовии" проведут традиционную серию мастер-классов для юных воспитанников мордовской СШОР по хоккею. Занятия пройдут во всех районных центрах республики, в которых есть крытые ледовые площадки.

До наступления 2018 года занятия запланированы в Атяшево, Чамзинке, Ромоданово, Рузаевке, а также для нескольких возрастных групп в Саранске. После новогодней ночи мастер-классы пройдут в Инсаре и для оставшихся команд из Саранска.

Игроки-профессионалы покажут начинающим хоккеистам несколько упражнений по технике катания и владения шайбой. Также планируется проведения двухстороннего поединка "Опыт против молодости". Юные хоккеисты смогут овладеть навыками техники, скоростного катания, владения шайбой, финтами и т.д.

Источник: hcmordovia.ru