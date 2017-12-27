На "Мордовия Арене" установили два огромных видеотабло

На стадионе "Мордовия-Арена", который возводится в Саранске к чемпионату мира по футболу 2018 года, завершена установка видеотабло. Как сообщили в пресс-службе компании "СпортИнжиниринг", теперь над ареной расположены два гигантских экрана.

Кроме того, на стадионе начат монтаж поликарбоната прозрачной части кровли. Полностью она должна быть установлена через 2-3 недели.

Напомним, что в следующем году Саранск примет 4 игры группового этапа чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что в Саранске вскоре начнут работать магазины с официальной атрибутикой мундиаля. Подобные торговые точки появятся во всех городах-организаторах ЧМ.