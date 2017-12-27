Главная елка Мордовии под патронатом главы республики прошла в Саранске

Ежегодная новогодняя елка под патронатом главы Мордовии прошла в Республиканском Дворце культуры. На праздник прибыли около 600 детей из разных районов региона, которые воспитываются в интернатах или проживают в приемных семьях, а также ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, и инвалиды. Кроме того, были приглашены дети из мордовских диаспор из регионов России - Нижегородской, Пензенской, Саратовской и Ульяновской областей, Чувашии, Башкортостана, Татарстана.

В красочно украшенном холле РДК работали творческие секции — аквагрим, караоке, развивающие викторины. Ребята пели, читали стихи, отгадывали загадки, участвовали в конкурсах и викторинах. Имелось даже дерево желаний, на котором ребята писали свои самые заветные мечты.

Затем ребята водили хороводы вокруг лесной красавицы-елочки, исполняли любимые новогодние песни и хором просили прийти Дедушку Мороза. Разумеется, не обошлось без вручения новогодних подарков всем маленьким гостям.

Источник: "Известия Мордовии".