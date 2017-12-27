Жителя Рузаевки, пока он был на работе, обокрал гость его отца

Житель Рузаевки обратился в полицию с заявлением о краже из его квартиры. По словам 23-летнего заявителя, у него исчезли 30 тысяч рублей.

В пресс-службе МВД по РМ сообщили, что накануне в квартире у молодого человека дома гуляла шумная компания. Гостей позвал отец потерпевшего, а сам парень находился на работе. На следующий день хозяин пришел домой с дежурства и заметил исчезновение денег.

Оперативники задержали безработного 54-летнего ранее судимого мужчину, который и совершил кражу. К этому моменту у него осталось 5 тысяч рублей.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Источник: 13.мвд.рф