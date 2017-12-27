Житель Рузаевки ответит за кражу денег у знакомой

В полицию Рузаевского района пришла 22-летняя местная жительница и сообщила, что с ее карты таинственно исчезли 2 900 рублей. Позже правоохранители арестовали 19-летнего знакомого девушки.

Представители республиканского МВД рассказали, что накануне он гостил у собственной подруги. Пара коротала время за распитием алкоголя, которым они закупились в соседнем магазине. При этом банкет оплачивала дама. Когда она расплачивалась за напитки по безналичному расчету, молодой человек запомнил пин-код. Воспользовавшись ситуацией, он вытащил из кармана девушки банковскую карту и обналичил ее в ближайшем банкомате. Уже после этого он вернулся и положил карту на место.

Похищенные средства молодой альфонс потратил на личные нужды. Возбуждено уголовное дело.

Источник: 13.мвд.рф