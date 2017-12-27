В Саранске отменены сельскохозяйственные ярмарки

В Саранске отменили ярмарки выходного дня, запланированные на субботу 6 января.

Сообщается, что в связи с праздничными днями в Саранске будут отменены ярмарки выходного дня по следующим адресам: ул. Веселовского (между ДК "Луч" и рынок "Ринг"); ул. Косарева (в районе жилых домов №№ 76, 78, 80), поселок Луховка, ул. Рабочая, 15а; ул. Энгельса (в районе лицея №26).

Отметим, что следующая сельскохозяйственная ярмарка пройдет в районах Саранска 13 января.

Ранее сообщалось, что жителей Саранска развезут по домам после новогоднего салюта.

Источник: "Известия Мордовии".