Жительница Саранска получила пустую коробку вместо телефона

Молодая жительница Саранска стала очередной жертвой аферистов из Интернета. В пресс-службе МВД по РМ сообщили, что 20-летняя леди нашла в интернет-магазине мобильный телефон по низкой цене. Связавшись с продавцом, она затем перевела на указанный им счет 9 тысяч рублей.

Вскоре посылка прибыла. Покупательница открыла ее и обнаружила, что коробка пустая. Однако вновь связаться с продавцом интернет-магазина не удалось. Контактные номера не отвечали, а затем сайт и вовсе был удален. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Источник: 13.мвд.рф