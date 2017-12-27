В пик новогодних празднований «Ростелеком» снимает все ограничения в пакетах минут «Твоя страна»

Макрорегиональный филиал «Волга» компании «Ростелеком» в рамках новогодней акции обнуляет 31 декабря и 1 января стоимость местных и междугородных звонков в пакетах минут «Твоя страна 200» и «Твоя страна 500». Пользователи пакетов могут бесплатно звонить с домашнего телефона по всей стране* без ограничений по продолжительности разговоров.

«Это бесценно – пообщаться накануне Нового года и в самый пик его празднования с родственниками, друзьями и просто знакомыми. Поэтому мы снимаем все ограничения для пользователей популярных в Поволжье пакетов минут «Твоя страна». Звоните с домашнего телефона на любые номера, стационарные и мобильные, в пределах домашнего региона и по всей России. Общайтесь без оглядки на время. И пусть ваш голос услышат родные и близкие, даже если они живут за тысячи километров от вас», – отметил Антон Назаровский, заместитель директора макрорегионального филиала «Волга» компании «Ростелеком» – директор по работе с массовым сегментом.

Пакеты минут «Твоя страна» позволяют звонить через «восьмерку» по домашнему телефону как можно больше, но при этом не переплачивать за связь. «Твоя страна 200» включает 100 минут в месяц местных соединений и 100 минут в месяц соединений на любые номера, стационарные и мобильные по всей России. Стоимость пакета – 75 рублей в месяц. В пакете «Твоя страна 500» за 150 рублей в месяц – 250 минут в месяц местных соединений и столько же минут для звонков по России.

Домашний телефон – это надежное и доступное средство для комфортного общения на расстоянии. Простота подключения, выгодные тарифы под различные запросы клиентов, возможность экономить на звонках по всей России – это хороший повод установить стационарный телефон дома и пополнить ряды абонентов, предпочитающих стабильную и недорогую связь.

Пакеты минут «Твоя страна 200»и «Твоя страна 500» доступны для абонентов повременной системы оплаты местной телефонной связи. Подать заявку на подключение можно по телефону 8-800-100-0-800 или в центрах продаж и обслуживания клиентов компании «Ростелеком».

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* Кроме Республики Крым и Севастополя.