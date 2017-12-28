Педофил из Мордовии получил 10 лет строгого режима

Суд Саранска вынес приговор жителю Чамзинского района республики, обвиняемому в изнасиловании несовершеннолетней.

Напомним, что в июле этого года 43-летний прежде судимый мужчина познакомился с 12-летней школьницей. Он предложил довезти девочку до дома. Но уже после того, как она села в авто, увез ее из поселка, заставил выпить алкоголь и изнасиловал.

О произошедшем школьница сообщила родителям, которые написали заявление на педофила. Правонарушитель был задержан работниками полиции в момент попытки урегулировать конфликт с матерью девочки.

Суд приговорил насильника к 10 годам колонии строгого режима.

Источник: 13.мвд.рф