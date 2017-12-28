Суд Мордовии приговорил 37-летнего мужчину к 14 годам тюрьмы за убийство

Четырнадцать лет колонии строгого режима получил житель Ельниковского района республики за разбой и умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть.

Напомним, что 37-летний мужчина пришел в магазин и стал просить спиртное в долг. Уже после того, как продавец отказала, он взял бутылку водки и ударил ее по голове. Женщина упала без сознания, а правонарушитель, похитив 4 бутылки алкоголя и деньги из кассы, исчез с места правонарушения.

Потерпевшая была госпитализирова, где через пару суток скончалась. Узнав об этом, подозреваемый написал явку с повинной.

Источник: 13.мвд.рф