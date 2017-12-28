Жительнице Мордовии грозит 5 лет тюрьмы за кражу портфеля из салона такси

В Саранске оперативники задержали женщину, которая утащила из салона такси мужской портфель, в котором лежали планшет и 85 000 рублей. О пропаже сообщил студент одного из вузов.

Представители республиканского МВД сообщили, что при выходе из автомобиля он забыл собственную сумку в салоне. Шофер не заметил, что клиент что-то оставил и отправился на следующий вызов, где на заднее сиденье автомобиля подсела 29-летняя уроженка поселка Николаевка. Девушка обнаружила забытый портфель и забрала его себе. Планшет она попыталась реализовать через знакомую, а все средства потратила на личные нужды.

В настоящее время планшет изъят. Девушка созналась в содеянном, ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Источник: 13.мвд.рф