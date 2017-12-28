В Мордовии сбили двух пешеходов

В Мордовии под колеса авто попали два пешехода.

Сообщается, что практически идентичные аварии случились накануне в Рузаевке и в Лямбирском районе республики. В первом случае "Приора" сбила мужчину, шедшего вдоль проезжей части навстречу машине. С травмами различной степени тяжести потерпевшего госпитализировали в местную клинику.

А на 8-м километре автодороги с. Берсеневка – с. Пензятка шофер на "Ниссане" совершил наезд на пешехода, который шел по краю проезжей части. Оба шофера трезвы.

На данный момент дорожные инспекторы проводят проверку.

Источник: "Известия Мордовии".