Житель Саранска оплатил штрафы ГИБДД на сумму более 200 000 рублей

Запрет на пользование автомобилем Infiniti QХ70 вынудил уроженца Саранска оплатить штраф ГИБДД.

Представители республиканского УФССП поведали, что у мужчины накопились долги на сумму свыше 200 000 рублей. Погасить долг он не хотел, от судебных приставов прятался.

Тогда было вынесено постановление о наложении запрета на регистрационные действия в отношении его иномарки. Когда должник решил продать авто, то столкнулся с невозможностью его перерегистрировать. И ему ничего не оставалось делать, как оплатить долг в полном размере.

Источник: "Известия Мордовии".