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Житель Саранска оплатил штрафы ГИБДД на сумму более 200 000 рублей

Житель Саранска оплатил штрафы ГИБДД на сумму более 200 000 рублей

Запрет на пользование автомобилем Infiniti QХ70 вынудил уроженца Саранска оплатить штраф ГИБДД.

Представители республиканского УФССП поведали, что у мужчины накопились долги на сумму свыше 200 000 рублей. Погасить долг он не хотел, от судебных приставов прятался.

Тогда было вынесено постановление о наложении запрета на регистрационные действия в отношении его иномарки. Когда должник решил продать авто, то столкнулся с невозможностью его перерегистрировать. И ему ничего не оставалось делать, как оплатить долг в полном размере.

Источник: "Известия Мордовии".