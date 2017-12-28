«Интерактивное ТВ» «Ростелекома» смотрят 25 тысяч семей в Мордовии

Количество абонентов «Интерактивного ТВ» компании «Ростелеком» превысило в Республике Мордовия 25 тысяч. В 2017 году абонентская база услуги выросла на четверть. Рост сегмента интерактивного телевидения, прежде всего, связан с активным строительством в республике оптических сетей передачи данных, позволяющих подключение мультимедийных услуг и сервисов.

«Интерактивное телевидение все больше завоевывает симпатии жителей Мордовии. Абоненты могут управлять эфиром: записывать любимые передачи, перематывать их, просматривать программы из архива за три последних дня. Количество пользователей «умного» ТВ значительно больше, чем 25 тысяч. Ведь телевидение смотрят все члены семьи. Мы уверены, что, подключив Интерактивное ТВ однажды, телезрители останутся с ним навсегда, – комментирует заместитель директора филиала – директор по работе с массовым сегментом в РМ ПАО «Ростелеком» Ольга Мичкасова. – Сегодня мы предлагаем отличную возможность сделать себе, друзьям или родным новогодний подарок, который будет радовать целый год. При подключении «Интерактивного ТВ» и «Домашнего интернета» год просмотра лучших фильмов и сериалов – просто в подарок».

Юбилейным 25-тысячным абонентом услуги «Интерактивное ТВ» стал житель поселка Ялга Виталий Ханычков. Награждение нового пользователя с вручением сувениров с фирменной символикой компании прошло на новогоднем праздничном мероприятии для лояльных абонентов. В подарок от «Ростелекома» Виталию был вручен ценный приз – экшн-камера.

«Решили с женой сделать новогодний подарок родителям – подключить им интерактивное телевидение, – рассказывает Виталий. – Семья у нас большая, но для каждого находится что-то интересное, полезное и развивающее: мультфильмы, футбол, новости. И все это можно смотреть в отличном качестве. Мои родители очень любят старые советские фильмы. Теперь они могут смотреть их, сколько душа пожелает. Кроме того, мы приняли участие в акции «Год кино», благодаря которой мои родители получили в подарок коллекцию фильмовых телеканалов, киноленты и сериалы самых популярных жанров, которые можно будет смотреть весь следующий год бесплатно».

Узнать более подробную информацию об услуге «Интерактивное ТВ» и об акции «Год кино» можно по телефону 8-800-1000-800 (звонок бесплатный), на сайте компании www.mordoviya.rt.ru и в офисах продаж и обслуживания клиентов «Ростелекома».