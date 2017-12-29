Безработный из Рузаевки украл на рынке женское пальто

В Рузаевском районе была совершена кража женского пальто. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, в районную полицию обратился продавец палатки, расположенной на рынке по улице Ново-Базарной. По словам женщины, из ее товаров исчезло пальто, закупочная стоимость которого - 6 тысяч рублей.

Вскоре оперативники задержали ранее судимого 53-летнего безработного. Он рассказал, что умыкнул пальто, чтобы продать случайным прохожим. Осуществить свой преступный замысел вор не успел, так как был задержан полицейскими.

По этому факту возбуждено уголовное дело.

Источник: 13.мвд.рф