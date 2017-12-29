Первый авиалайнер прибыл в аэропорт Саранска после реконструкции

В четверг, 28 декабря, аэропорт Саранска принял первый тестовый авиарейс авиакомпании S7 Airlines. Рейс пролегал по маршруту Домодедово – Саранск – Домодедово.

В саранский аэропорт прибыл руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько. Его встречали глава республики Владимир Волков, председатель правительства РМ Владимир Сушков и другие официальные лица.

В настоящее время модернизация аэропортового комплекса практически завершена. Возведены постоянный и временный терминалы. Пропускная способность терминала составит 300 пассажиров в час с возможностью увлечения до 600 человек на время ЧМ-2018.

Напомним, что аэропорт Саранска находился на реконструкции с января 2017 года.

Источник: "Известия Мордовии".