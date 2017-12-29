15 крупных инвестиционных проектов реализуют в Мордовии за 5 лет

В течение ближайших 5 лет предприятия Мордовии планируют реализовать 15 крупных инвестиционных проектов. Среди них есть и проект "Оптиковолоконные системы". Он получит более 500 миллионов на увеличение производственных мощностей. Напомним, это первый в РФ завод, который занимается промышленным производством оптического волокна и созданием второго пускового комплекса.

Кроме того, ЗАО "Плайтерра" увеличит производство фанеры до 140 000 куб. м в год. "Эпромет" организует производство силовых кабелей с изоляцией из этиленпропиленовой резины, "Сарансккабель-Оптика" - производство высокотехнологичных комплектующих на базе алюминия и алюминиевых сплавов. А на "Биохимике" будут создавать новейшие антибиотики.

Источник: "Известия Мордовии".