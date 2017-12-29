Юрий Воробьев: "Стабильной игры на протяжении первой части чемпионата у "Мордовии" мы не увидели"

Главный тренер ХК "Мордовия" Юрий Воробьев подвел итоги первой части сезона, а также рассказал о планах на будущее. Напомним, по итогам первой части Первенства ВХЛ саранские хоккеисты возглавляют турнирную таблицу.

"Если брать результат, то мы удовлетворены. После двух кругов турнира мы занимаем первое место. Что-то, наверное, выполнили, но были и матчи, которые совсем нас не устроили. Стабильной игры на протяжении всего этого отрезка чемпионата мы не увидели. Наверное, не бывает так, чтобы все было гладко, шероховатости в любом деле есть. Постараемся эти шероховатости убрать за подготовительный период, чтобы в дальнейшем показывать более стабильную игру.

Календарь загоняет нас в определенные рамки. 24 декабря сыграли последний матч, а 8 января уже начинаем 2-й этап. Ребята порядком подустали, и новогодние праздники близко, поэтому нужно дать всем отдохнуть. Со вторника по четверг были 3 дня ударных тренировок, а теперь ребят отпускаем до утра 3 января", - цитирует Воробьева пресс-служба клуба.

Источник: hcmordovia.ru