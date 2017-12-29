Никита Скатов: Хоккеисты "Мордовии" с хорошим настроением уходят на Новый год

Голкипер "Мордовии" Никита Скатов, признанный лучшим вратарем Первенства ВХЛ в ноябре, рассказал о наиболее тяжелых матчах, а также подвел общие итоги первой части сезона. "Мордовия" на данный момент лидирует в Первенстве ВХЛ.

"Все матчи были тяжелыми. В Тамбове и Ростове-на-Дону 4 игры были очень напряженные. И по накалу уровень был приличный, и соперники соответствующие, вот там, наверное, тяжеловато было. Также после поездки в Курган и Нижний Тагил было сложно, к 4-й игре чувствовал, что силы уже на исходе, потому что в таком режиме играть было непривычно, но мы справились.

Приятно уходить на каникулы лидерами чемпионата. Мы все к этому шли. Перед нами такая задача и стоит. По качеству игры оценивает тренер. Я со своей стороны скажу, что парни бьются в каждом матче, стараются и делают все, что от них зависит. Бывают, конечно, спады и взлеты - без этого никуда. Оценка только положительная, мы с хорошим настроением уходим на Новый год", - сказал Скатов.

Источник: hcmordovia.ru