Дети из Саранска отправили Деду Морозу около 600 новогодних писем

Почти 600 писем написали этой зимой юные жители Саранска Деду Морозу. Всего же в резиденцию новогоднего волшебника в Великий Устюг было отправлено более 3 млн посланий и открыток со всей России.

"Чтобы отправить послания новогоднему волшебнику, школьники приходят на Главпочтамт целыми классами. Работники филиала успешно справляются с повышенными объемами почты, все новогодние отправления, в том числе и письма Деду Морозу, а также ответы от него, будут доставлены вовремя", - сказал директор филиала Почты России в Мордовии Вячеслав Макейчев.

Напомним, в 2016 году Дед Мороз получил от ребят из Саранска также около 600 писем.

Источник: "Известия Мордовии".