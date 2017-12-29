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Дети из Саранска отправили Деду Морозу около 600 новогодних писем

Дети из Саранска отправили Деду Морозу около 600 новогодних писем

Почти 600 писем написали этой зимой юные жители Саранска Деду Морозу. Всего же в резиденцию новогоднего волшебника в Великий Устюг было отправлено более 3 млн посланий и открыток со всей России.

"Чтобы отправить послания новогоднему волшебнику, школьники приходят на Главпочтамт целыми классами. Работники филиала успешно справляются с повышенными объемами почты, все новогодние отправления, в том числе и письма Деду Морозу, а также ответы от него, будут доставлены вовремя", - сказал директор филиала Почты России в Мордовии Вячеслав Макейчев.

Напомним, в 2016 году Дед Мороз получил от ребят из Саранска также около 600 писем.

Источник: "Известия Мордовии".