Владимир Волков: "Аэропорт Саранска построен практически заново по последнему слову техники"

Глава Мордовии Владимир Волков прокомментировал прибытие в реконструированный саранский аэропорт первого рейса. Самолет авиакомпании S7, выполнявший рейс Москва – Саранск, приземлился в столице региона-13 в четверг, 28 декабря. Отметим, что общая стоимость реконструкции аэропорта составила около 3,5 млрд рублей.

"Аэропортовый комплекс построен практически заново по последнему, как говорится, слову техники. Поздравляю жителей Мордовии с этим событием! Нужно отметить, что новая воздушная гавань республики была построена во многом благодаря президенту России Владимиру Путину. Не секрет, что аэропорт был одним из самых проблемных объектов в рамках подготовки Саранска к чемпионату мира по футболу. Но после предпринятых усилий он был реконструирован в назначенные сроки", - сказал Волков.

Источник: "Известия Мордовии".