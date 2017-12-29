Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей добрались до Мордовии

В Мордовию прибыли новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей. Банкноты уже "загружены" в банкоматы, так что любой житель республики имеет шанс получить их на руки.

Презентация новинок прошла 28 декабря в нацбанке по РМ Волго-Вятского главного управления Центробанка РФ. Напомним, что банк России презентовал банкноты еще в октябре. Первыми новые купюры получили те города, которые на них изображены - Севастополь и Владивосток. Также банкноты появились в Москве, Хабаровске и Симферополе.

Считается, что введение в обращение новых номиналов сделает процесс расчетов более удобным. Добавим, что на сегодняшний день банкноты в 200 и 2000 рублей являются самыми защищенными в России.

Источник: "Известия Мордовии".