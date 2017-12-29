Наставник "Мордовии" Воробьев заявил, что серьезных перемен не планирует

Главный тренер ХК "Мордовия" Юрий Воробьев заявил, что зимой в команде не планируется серьезных кадровых изменений.

"Хотели пригласить еще одного нападающего, но его не отпустили. Сейчас на трансферном рынке людей немного. Будем использовать внутренние резервы и надеяться на то, что как можно скорее восстановятся наши травмированные ребята, Паша Попков и Андрей Блохин.

Паша уже пробовал выходить на лед с юношеской "Мордовией", но тренироваться не стал – боль еще чувствуется. Ждем его недели через две и надеемся, что быстро наберет форму", - приводит слова Воробьева пресс-служба "Мордовии".

Источник: hcmordovia.ru