Житель Саранска, осужденный за грабеж, попался вновь - теперь с наркотиками

Житель Саранска Станислав Елисейкин признан виновным в хранении наркотиков. В пресс-службе Ленинского райсуда сообщили, что Елисейкин уже был осужден за грабеж, однако это не остановило его от новых нарушений закона. Гражданин употребил наркотики и отправился за очередной закладкой, которая была расположена на улице Филатова.

Мужчина подобрал наркотик, спрятал его в карман и стал хранить в пачке из-под сигарет. Через некоторое время наркоман был остановлен сотрудниками полиции. Наркотик у него обнаружили и изъяли.

По решению суда Елисейкин проведет в тюрьме один год. Приговор в законную силу не вступил.

Источник: leninsky.mor.sudrf.ru