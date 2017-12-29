Петр Тултаев занял 14-е место в "Национальном рейтинге мэров"

Глава Саранска Петр Тултаев занял почетное место в ежегодном "Национальном рейтинге мэров". По итогам 2017 года Тултаев стал одним из 14 лучших градоначальников.

В рейтинг вошли мэры 88 российских городов - столиц субъектов РФ, а также еще 5 крупных финансово-экономических центров страны: Магнитогорска, Набережных Челнов, Новокузнецка, Сочи, Тольятти. Лидером рейтинга стал мэр Тюмени Александр Моор. Также в тройку лучших вошли Ирек Ялалов (Уфа) и Сергей Собянин (Москва).

Отметим, что по сравнению с аналогичным рейтингом 2016 года Петр Тултаев потерял одну позицию - тогда он был 13-м.

Источник: "Известия Мордовии".