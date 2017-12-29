Адвоката-мошенницу из Москвы будут судить в Саранске

В Саранске осудят женщину-адвоката из Москвы, которая обвиняется в совершении нескольких эпизодов мошенничества. В пресс-службе Ленинского райсуда сообщили, что женщина наплела своему подзащитному баек о своем хорошем знакомстве с судьями. После этого дамочка предложила участнику уголовного процесса решить вопрос о смягчении ему приговора за 200 тысяч рублей. Тем не менее клиент дамочки не повелся на это и сообщил об инциденте в УФСБ России по РМ.

Дальнейшие действия проходили под контролем оперативников. Мужчина передал адвокату требуемую сумму денег, после чего она была задержана сотрудниками госбезопасности.

На предварительном следствии адвокат вину признала полностью.

Источник: leninsky.mor.sudrf.ru