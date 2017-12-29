В Мордовию поступили новые банкноты с голографической защитной нитью

Накануне Нового года в Мордовию поступили новейшие купюры номиналом 200 и 2 000 рублей.

Преимущественный цвет банкноты номиналом 2 000 рублей – синий. Основное изображение на лицевой стороне – мост, связывающий остров Русский с материком во Владивостоке, на обратной стороне – космодром "Восточный" в Амурской области. Купюры новейших номиналов содержат целый комплекс защитных признаков, старых и новых. Среди абсолютно новых то, что на банкноте номиналом 2 000 рублей на лицевой стороне находится оптически переменный защитный признак - золотистое кольцо с изображением моста на фоне солнца. При повороте банкноты происходит перемещение кольца.

Еще одним главным защитным признаком стала модернизированная голографическая защитная нить: при наклоне купюры визуализируется изображение символа рубля. Впервые на банкнотах размещено изображение герба РФ, а не эмблемы Банка России. На купюрах имеются водяные знаки и иные защитные признаки. А в нижней части лицевой стороны каждой купюры находится QR-код, содержащий ссылку на страницу Банка России. По ней можно отыскать подробное описание о художественном оформлении и защитных свойствах новейших купюр.

Источник: "Известия Мордовии".